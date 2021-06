10ième salon du livre de Nantua les 26 et 27 juin 2021

Le Salon du livre se tiendra à l'Espace Malraux le 26 et 27 juin de 10h à 18h.

Des animations et rencontres avec des écrivains nationaux jalonnent ces 2 jours autour du livre

Les ateliers de dessin BD se tiendront à l'Espace 3 lacs le samedi 10h et 15h.

Le spectacle de marionnettes se tiendra en Mairie, salle Allante, samedi et dimanche à 11h.

La rencontre avec Florence Aubenas se déroulera le samedi 26 juin à 16h30 à l'Espace 3 lacs.

Pour participer à l'animation avec les marionnettes et à l'atelier de dessins de BD, merci de vous inscrire auprès de la médiathèque au 04 74 75 19 46