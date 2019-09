1907, en Languedoc : révolte dans les vignes

Pour cette première chronique : nous allons dans l’histoire du siècle dernier : 1907. Et pour vous, 1907 qu’est ce que cela évoque?

Une date : 29 Juillet, Robert Baden-Powell crée les scouts.

Nous aurions pu nous arrêter sur ses éléments, mais nous allons descendre dans la languedoc pour évoquer les grandes manifestations du printemps 1907.

Une crise dans le Languedoc ? Et les bénéfices de la révolution industrielle, alors ?

Effectivement depuis le 18ème la consommation était croissante est les grandes revolutions du transport ont permis de faire connaître les vins du languedoc au Nord de la France : port de sète, canal du midi et notamment la construction de ligne de chemin de fer.

Une loi permettant l’ouverture facile de début de boisson : 3 débits de boissons pour cinq immeubles... cela promettait quelques soirées animées dans la région.

Dans le Nord-Ouest, la surface plantée en vignes est en régression, elle augmente dans les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales. À eux quatre, ils fournissent 40 % de la production française de vin pour atteindre près de 45 %.

Mais pourtant il y a deux crises à la fin du 19 ème siécle : le Philoxéra, puis la concurrence des vins étrangers et notamment algériens. vins algériens dont la production passe de 5 000 000 d'hectolitres en 1900 à 8 000 000 en 1904.

De nombreux domaines sont aux mains de riches industriels qui ont largement investi dans le languedoc et qui jouent aux apprentis sorciers : c'est la chaptalisation.

Comment répondent les viticulteurs à cette concurrence ?

Ils vont manifester en 1907. Avec l’aide de l'évêque qui va ouvrir les églises pour acceuillir les familles qui manifestent. Un slogan illustre ce mouvement : "Avoir tant de bon vin et pas pouvoir manger du pain". En juin 1907, 700 000 personnes défilent à montpellier alors qu’à cette époque on compte 2 m d’hab en Languedoc Roussillon...

Tout d’abord ils vonts se réunir, créer des comités, comprendre que l’union fait la force. C’est ainsi que font naitre les grandes coopératives, dont est tirée cette petite histoire : "Dans une vigne, des raisins contrariants et imbéciles dirent qu'ils ne voulaient pas aller avec leurs frères qui se laissaient cueillir. On fit comme ils le voulaient, et ce qui se passa, c'est qu'ils pourrirent sur souche, tandis que les autres allèrent à la cuve, où ils firent le bon vin qui réjouit les cœurs. Paysans, ne demeurez pas à l'écart. Mettez ensemble vos volontés, et, dans la cuve de la République, préparez le vin de la Révolution sociale !"