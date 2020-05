Gâteau à l’orange (6 parts)



1 orange non traitée, 100g crème fraîche, 150g sucre, ½ sachet levure chimique, 2 œufs, 125g farine, 100g sucre glace



Laver l’orange. En prélever les zestes, puis la presser pour en obtenir le jus.



Faire chauffer le four à 180°C.



Mélanger la crème, le sucre, le zeste et la moitié du jus d’orange. Ajouter les œufs, puis la farine et la levure, bien mélanger.



Verser dans un moule à manquer beurré et fariné, faire cuire 25min à 180°C. Vérifier la cuisson au couteau : la lame doit ressortir sèche.



Préparer un glaçage avec le sucre glace et la fin du jus d’orange. Etaler sur le gâteau refroidi. Et régalez-vous !



Citronnade de ma grand-mère



Tout simplement, il faut peser deux citrons bio non traités. Bien les laver, puis les détailler en rondelles que l’on dépose au fond d’une carafe. Ajouter le même poids de sucre (ou moins, cela dépend des goûts !), puis 1,5l d’eau bouillante. Laisser refroidir, conserver au frais !