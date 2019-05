Aides et services - 10 juin 2019 à 19:17

Un salon de coiffure pas comme les autres.

Un salon où la parole se libère

Un salon où l'on peut changer complètement de tete

Un salon ou l'on vous propose "d'OSER VOS REVES".

Trouver une perruqee ou prothèse capillaire, pas évident.

Plusieurs marques existent, meme sur internet.

Comment choisir .

Thierry VIZCAINOC et Serge SCAVANEC vont vous aider à retrouver votre dignité pares la perte de vos cheveux.

Pour eux , leur plus grande joie , c'est de voir arriver ou partir leurs clientes avec le sourire et l'envie de vivre.

http://www.latelierbylisamax.fr

32, Place des Corps saints

8400 AVIGNOON

Tel : 04 32 44 13 92

facebook