Aloïs et moi, une complicité, une histoire de famille

Une maille à l'envers,une maille à l'endroit.

Le tricot, une histoire de famille.

Une histoire de bout de laine

Grace au tricot, des personnes gardent le contact et partagent.

Aloïs et Moi, une histoire de famille

Association humanitaire d'entraide sociale.

Ces tricots faits mains se transforment en écharpe, chaque pièce est unique et révèle la personnalité de celle qui l'a fait.

Tricots à point laches, ressérés, écharpes plus ou moins longue, peu importe l'enthousiasme et la passion sont là.

Pourquoi ne pas mettre en place un "atelier' tricot à l'hopital ou en maison de retraite ?

L'aventure peu commencer.........

Tous les bénéfices de ces ventes sont reversés à la recherche médicale sur la mémoire.

Aloïs & Moi

aloisetmoi84@gmail.com

06 16 02 25 86

instagram.com/aloisetmoi

19, Boulevard Raspail 84000 AVIGNON