Alsace | Eclairages : « Révolutions » et réseaux sociaux n°4

Nouveau numéro d’Eclairages, l’émission-débat chrétienne interconfessionnelle sur l’actualité.

Suite aux ressentes actualités brûlantes concernant des agressions sexuelles aux États-Unis, comment les médias et les réseaux sociaux, on « fait le Buzz » et comment ce mouvement s’est mondialisé et est arrivé jusqu’en France.

Radio Arc-en-Ciel associée à RCF Alsace propose tous les 15 jours un éclairage chrétien sur l’actualité, pour alimenter les échanges familiaux, amicaux, communautaires.

Philippe Schwab et ses invités osent une relecture chrétienne sur les grands sujets du moment.