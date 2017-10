Créé à Mulhouse en 1988, la radio Phare FM s’est constamment développée pour en arriver actuellement à une équipe d’une dizaine de salariés et une centaine de bénévoles.

Pour répondre à sa constante évolution et aux besoins actuels, la radio a déménagé pour s’installer dans des locaux plus spacieux et plus fonctionnels à proximité du centre-ville.

Nous écoutons Nathanaël Chong, directeur adjoint de Phare FM