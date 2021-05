Altaïr, 1,3 hectares de bonheur ?

Nous avions le choix entre Altaïr, l’étoile la plus brillante de la constellation de l’Aigle et la société civile d’exploitation agricole située dans le secteur de l’Aiglerie au cœur de l’AOC Savennières. Nous avons plutôt suivi les traces de ce groupe d’amis et d’amateurs de vin passés de l’autre côté du miroir. Ils vivent leur passion, ses plaisirs et ses contraintes en compagnie de Jean-Claude Taddei, enseignant chercheur à l’ESSCA, co-président de l’AOC et micro-vigneron déjà bien ancré dans sa vigne.