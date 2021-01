Anjou Blanc : qui l’eût cru ?

Allez, aujourd’hui, c’est géographie et nous parlons terroir. Que vous évoquent Montchenin, La Tuffière, Les Bonnes Blanches, Les Treilles ou Ardenay ? Ces cinq lieux-dits du vignoble angevin constituent un patrimoine dédié à la culture du chenin, et peut-être appelés à devenir cinq crus blancs de haute tenue de l’Anjou blanc. Patrick Baudouin et Vincent Denis sont à la manœuvre.