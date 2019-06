Apprendre une langue étrangère dès le plus jeuine âge

Nous disons souvent que les enfants sont comme des éponges et qu'ils peuvent apprendre facilement n'importe qu'elle langue quand ils sont jeunes ! c'est vrai nous dit Sandrine Debray, professeur d'anglais et auto entrepreneur d'une mini school à Lambersart "Pop School", mais aussi formatrice à l'IFP et elle s'y connait bien. Le plus important dans ce cas c'est de motiver l'enfant et d'associer l'apprentissage avec le plaisir, de mettre l'enfant en lien avec des situations réelles. L'échec doit être permis pour pouvoir recommencer autant que nécessaire.L'enfant osera alors prendre des risques à l'oral .... et tant pis si la prononciation n'est pas bonne !

C'est pas à pas et jour après jour que l'on progresse nous dit Sandrine !