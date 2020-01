Art et recyclage - Collège du Mirail

Avec des élèves de 5 ème, 4 ème et 3 ème, Mme Le Neillon, professeur de mathématiques pratique l'art du recyclage à partir de papiers, cartons, plastiques, fil de fer etc.... Et ces objets artistiques sont exposés à l'Institut Bergonié pour une vente 2 fois par an. Les élèves produisent un travail collectif créatif, écologique. Très apprécié du personnel et des malades de l'hôpital.