En octobre, Créascopie met un coup de projecteur sur Morgan Carlux et Claire Barse animateurs à l’Association Limousine des Challenges. Cette Asso soufflera bientôt ses trente bougies. Elle propose aux Collégiens, Lycéens et Etudiants des trois départements du Limousin, une série de concours de créations d’entreprises fictives ainsi que des événements faisant vivre aux jeunes une véritable expérience de créativité et d’innovation.

Au moment où une nouvelle saison des challenges est lancée, ils me confient toute la motivation qu’ils ont pour garder un lien étroit avec les responsables d’établissements partenaires et tous les enseignants impliqués dans les organisations de l’Asso.