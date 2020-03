Association Partage dans le monde : son activité humanitaire et carritative !

L'association PARTAGE DANS LE MONDE a été créee en 1993 par le docteur Byramjee qui est un médecin aixois.

Cette entité a pour vocation essentielle de dispenser des soins médicaux aux populations les plus pauvres et de développer parallèlement des actions sociales et éducatives , en étroite collaboration avec les partenaires locaux et dans le respect des structures existantes sur le terrain.

Depuis le début de son activité , cette entité est intervenue tout d'abord et durant de nombreuses année en Inde , princialement dans la région de Pondichéry en contribuant à une assistance médicale sur place des membres de l'association et à la construction d'un dispensaire .

Actuellement , PARTAGE DANS LE MONDE concentre ses efforts sur le Népal et vient en aide aux habitants d'un village de ce pays .