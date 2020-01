Association vins et galettes des rois

Cette semaine dans In Vino Veritas, Pierre-Marie Gastebois nous emmène du côté de la chocolaterie Bellanger. On va parler Galettes des Rois avec Pierre-Marie et son invité Vianney Bellanger de la chocolaterie Bellanger, , mais également d'accord vins et galettes des rois. Comment associer au mieux Galette des rois et vins, début de réponse dans In Vino Veritas.