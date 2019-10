Au Cœur de la Cité - 19 novembre 2019 à 11:30

Chaque mardi à 11h30, mercredi à 20h00 et samedi à 10h15

Marseille « Le Grand Puzzle » : une étude initiée par l’architecte urbaniste néerlandais, Winy MAAS , où chacun peut collaborer pour faire de Marseille un laboratoire . Winy Maas explique sa démarche dans l’émission Au Cœur de la Cité. Une étude de recherche urbaine sur Marseille et sa métropole, qui en près de 1 200 pages nous livre analyses tirées d’entretiens et de données spatiales. Ce grand Puzzle doit permettre à tous d’imaginer les potentiels futurs de la ville. « Le grand Puzzle » servira d’outil de création pour des interventions artistiques et culturelles qui se dérouleront lors de la Biennale Masnifesta 13 qui se déroulera à Marseille du 7 juin 2020 au 1er novembre 2020. L’architecte-urbaniste Winy Maas est le cofondateur de MVRDV agence interdiscilinaire basée à Rotterdam et qui a reçu de nombreux prix. Il dirige The Why Factory un institut de recherche sur la ville, à l’université technologique de Delft et enseigne dans diverses universités. (New York, Chicago…)