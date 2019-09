Autre Regard : Combat d'une association dans le monde du handicap.

Avoir un regard neuf sur le handicap.

Possible grace à l'Association "UN AUTRE REGARD" à Chateaurenard.

De plus en plus de monde se battent tout au long de l'année pour l'acceuil des enfants, jeunes, adultes ayant un léger ou profond handicap.

L'Association "UN AUTRE REGARD" est mobilisée tout au long de l'année.

Luc DARBOIS Président donne les pistes de travail pour l'année et Sylvain MOUREY passionné de son et radio nous dit sa joie de faire partie de l'association.

http://www.unautreregard-asso13.com

unautreregard13@gmail.com

Maison des Associations

7, rue Antoine GINOUX

13160 Chateaurenard

06 19 71 19 91