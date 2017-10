Avec Laurence Auterbe, conseillère Pôle-Emploi

057GHNX (CDI-Chalons): Matinée de recrutement au Pole Emploi de Chalons en Champagne le 5/10 à 09h30

Inscription sur ape.51452@pole-emploi.fr préciser FLAVIEN dans l’objet



Commercial(e) / Les entreprises adaptées FLAVIEN et G.C.A.T., 10 M€ en 2015, fabricants sur leur marché en produits d'hygiène et d'entretien de qualité, poursuivent leur expansion. Afin de développer leur réseau, nous recrutons un commercial(e) type prospecteur sur le département 51 auprès des administrations et entreprises. Après une période de formation et d'intégration, vous serez responsable de votre secteur afin de commercialiser les produits fabriqués dans nos usines par des personnes en situation de handicap. Homme ou femme de terrain, développeur dans l'âme avec un fort sens relationnel, venez rejoindre notre groupe qui vient de fêter ses 60 ans d'existence ! Pour accompagner le développement de votre secteur, nous vous fournirons une clientèle existante Le salaire composé d'une partie fixe et variable est non plafonné. Poste en CDI à pourvoir immédiatement. Mutuelle d'entreprise. Véhicule indispensable. Salaire : Mensuel de 1490.00 EU à 3000.00 EU sur 12 mois

Offre 061GPJJ (CDI – SMIC avec 13ème mois) - Fagnières

Mécanicien / Mécanicienne service rapide en automobile

Sous la direction du responsable du Centre Auto, du Chef d'Atelier et en collaboration avec les membres de l'équipe, vous veillez au bon fonctionnement de l'atelier. Vous réalisez les réparations courantes, les réglages des véhicules, les travaux de maintenance divers et les entretiens mécaniques, électroniques et pneumatiques. Dynamique et disponible, vous pensez que la satisfaction du client est primordiale et avez le sens de la relation client et du conseil. Travail du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h avec un jour de repos dans la semaine. Journée continue le samedi.

060CZCL (CDI 1700 Euros) Châlons en champagne

MAGASINIER DEPOT SON LUMIERE ET VIDEO

Vous serez chargé(e) de la préparation des équipements techniques (nettoyage, vérification état de marche...), vous installez le matériel. Vous effectuez la sonorisation d'un petit événement, la mise en lumière d'un petit spectacle. Vous assurez l'exploitation son et lumière d'un petit événement. Vous vérifiez le matériel et assurez la maintenance. Vous rangez et conditionnez le matériel.

Ce poste demande de la disponibilité pour des prestations en soirée et week-end (horaires décalés et aménageables).

Travail en hauteur / Permis C souhaité. Vous devez être autonome dans vos déplacements.

• connaître les différents type de matériel - Indispensable

• pratique opérationnelle câblage son, lumière, vidéo - Indispensable

• savoir lire une fiche technique - Indispensable

• Habilitation électrique





061FBGZ (CDD 3 mois, salaire selon experience) – experience 6 mois exigée- Suippes

Couturier / Couturière

Dans le cadre d'un accroissement d'activité de l'atelier du maître Bottier/Tailleur du régiment, vous serez chargé de la réalisation de tenues militaires sur mesure, pose de galons, fourragères, médailles, habillage de képi ... Vous avez une expérience significative en couture (pour certaines tâches spécifiques une formation interne est prévue).

