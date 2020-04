Banana bread (8 à 10 parts)



3 bananes très mûres, 50g lait ou jus de fruits, 50g yaourt, 1CS rhum, 150g beurre, 180g sucre, 3 œufs, 350g farine, 1cc bicarbonate de sodium, sirop d’érable



Dans un saladier, écraser les bananes à la fourchette, ajouter le lait et le yaourt, bien mélanger. Dans un autre saladier, mélanger le beurre fondu et le sucre, ajouter les œufs un par un en mélangeant bien entre chaque. Incorporer le mélange bananes/lait/yaourt.



Préchauffer le four à 180°C.



Mélanger la farine et le bicarbonate, puis les ajouter à la pâte. Bien mélanger. On peut ajouter à ce stade des pépites de chocolat ou des morceaux de noix si on aime cela.



Verser la pâte dans un moule à cake beurré et fariné, faire cuire 50 à 60min à 180°C. Vérifier la cuisson : la lame d’un couteau que l’on plante dans le cake doit en ressortir sèche. Dès la sortie du four, badigeonner le dessus du gâteau de sirop d’érable, puis laisser refroidir avant de déguster au petit déjeuner ou au goûter !