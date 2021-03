Bavarois de chèvre

BAVAROIS DE CHEVRE POUR QUATRE PERSONNES 200 g de fromage vrais (Brousse) 8g de gélatine 20 g d’herbes fraîches (persil, ciboulette, aneth) Sel, poivre blanc 100 g de crème liquide 30% matière grasse • Faire tremper la gélatine dans de l’eau. • Faire chauffer 20 g de crème, y ajouter la gélatine pour la faire fondre. • Hacher les herbes, les ajouter au fromage frais et ajouter la crème tiède. • Monter le reste de la crème au fouet. • Mélanger la crème fouettée au fromage frais et rectifier l’assaisonnement avec le sel et le poivre blanc. • Mouler dans 4 ramequins et mettre au frais pendant 5h. • Démouler et déguster.