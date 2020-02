Beignets aux pommes



Ingrédients: pour 6 personnes



– 4 pommes

– 250 g de farine

– 1 sachet de sucre vanillé

– 20 cl de lait

– 2 c. à soupe d’huile végétale

– 2 œufs

– 1 sachet de levure chimique

– 1 pincée de sel

– huile pour la friture

Préparation :



Versez la farine, la levure chimique et la pincée de sel dans un grand saladier.

Creusez un puits au centre. Versez-y les œufs et l’huile végétale. Mélangez à l’aide d’un fouet.

Ajoutez progressivement le lait tout en continuant de mélanger.



Épluchez, épépinez les pommes et coupez-les en rondelles.

Disposez-les dans un saladier et couvrez-les de sucre vanillé. Réservez.



Versez l’huile de friture dans une grande poêle et faites chauffer.

Lorsque l’huile est bien chaude, plongez les rondelles de pommes dans la pâte à beignets.

Plongez les beignets dans l’huile chaude.

Attention à ne pas vous brûler.

Retournez les beignets à mi-cuisson et laissez-les bien dorer.

Sortez les beignets de l’huile et déposez-les dans une assiette couverte de papier absorbant.