Crème de caramel au beurre salé (1 pot)



240g sucre, 80ml d’eau, 100g beurre salé, 150ml crème liquide à température ambiante



Dans une casserole à fond épais, verser le sucre et l’eau, puis laisser cuire sur feu très doux sans remuer jusqu’à obtenir un caramel clair. Il vaut mieux surveiller : c’est long au début, mais quand ça commence à caraméliser, cela va très vite !



Hors du feu, ajouter le beurre salé coupé en cubes, bien mélanger jusqu’à ce qu’il soit complètement fondu. Ajouter alors la crème liquide (attention aux projections !), mélanger au fouet et remettre sur feu doux tout en mélangeant pour dissoudre les cristaux formés par le choc de température.



Mettre en pot et attendre que cela refroidisse pour déguster en tartine, sur des crêpes… ou à la petite cuillère ! Ou bien, en atout fondant dans cette délicieuse recette :



Fondants au chocolat au cœur coulant (6 parts)



150g chocolat noir, 60g sucre en poudre, 40g beurre, 3 œufs, 6cc crème de caramel au beurre salé, 20g farine



Faire fondre ensemble le chocolat et le beurre. Dans un saladier, battre les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse, puis ajouter la farine, mélanger, ajouter le chocolat et le beurre fondus, mélanger de nouveau.



Dans des moules à muffins beurrés et farinés, verser la pâte à mi-hauteur, ajouter 1cc de crème de caramel au beurre salé, puis répartir le reste de pâte. Enfourner pour 8min à 180°C, et servir tiède !