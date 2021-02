Nicole Taillandier

Après avoir eu une vie active professionnellement et avec mes enfants, j'ai eu envie de partager ce qui est important pour moi. Dans notre émission "une foi n'est pas coutume " nous avons le plaisir de rencontrer toute sorte de personnes. Ce qui me plaît c'est de permettre à des personnes de partager ce qui leur tient à cœur. Que nos auditeurs s'enrichissent du parcours des autres et que cela réveille peut-être quelque chose en eux.