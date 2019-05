Bio ? Pour quoi faire ? - 3 juillet 2019 à 11:30

Tous les 1er et 2ème mercredi du mois à 12h08

Situé 69 rue d'Alençon à Condé-sur-Sarthe, Biocoop Pays d'Alençon fait partie du 1er réseau de magasins bio indépendants. Ses gérants, Caroline Marchais et Damien Chivialle, vous donnent rendez-vous chaque mois dans l'émission "Bio ? Pour quoi faire ?". Une émission de réflexion et d'action pour une agriculture biologique durable et un commerce équitable.