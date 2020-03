Boeuf bourguignon

...avec une garniture de champignons, de petits oignons et de lardons. Les variations d'accompagnement sont multiples avec, par exemple, des pommes de terre, carottes, haricots verts, pâtes…

Ingrédients

1 Kg de bœuf macreuse coupé en gros cube de 5 à 6 cm de côtés

Un peu de farine

20 gr de beurre

1 gousse d’ail écrasée

100 gr de lardons fumés

1 cube de bouillon de bœuf

8 petites pommes de terre nouvelles épluchées et lavées

8 petits oignons pelés

1 pincée de thym

1 feuille de laurier

2 carottes épluchées et coupées en rondelles

1 litre d’eau

1 litre de côte du Rhône

Sel et poivre

Réalisation

Roulez les cubes de viande dans la farine. Faites fondre le beurre dans une cocotte allant au four et faites-y revenir le légèrement l’ail et les lardons. Ajoutez-y la viande.

Emiettez le cube sur la viande et ajoutez tous les autres ingrédients.

Couvrez et laissez cuire durant 1h 30 au four à 180° ou thermostat 6.

A mi-cuisson surveillez le niveau de la sauce, en cas de besoin rajoutez un ou deux verres d’eau.

Servir chaud avec des légumes vert ou salade vert