Brownies aux noix, écorce d'orange

RECETTE BROWNIES AUX NOIX, ECORCE D’ORANGE 200 g de chocolat 64% 50 g de noix 125 g de beurre 2 oranges 120 g de sucre 40 g de farine 4 œufs • Faire fondre le chocolat avec le beurre au bain marie • Pendant ce temps, blanchir les œufs et le sucre, ensuite ajouter la farine • Râper les deux oranges dans la préparation • Mélanger avec le chocolat puis ajouter les noix. • Verser dans un moule légèrement beurré et faire cuire au four 180°C pendant 20 à 25 mn • A déguster froid avec une orange pressée

Bonne dégustation