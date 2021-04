C'est quoi une "bière de filles" ?

Derrière l'étiquette, une bière légère, avec des fruits, qui correspondrait idéalement à la gente féminine. Voilà sur quoi repose une escroquerie sexiste et lucrative pour l'industrie de la bière depuis près de 200 ans.



Il est temps de remettre les choses à plat et de dire "De la bière, c'est de la bière" (à consommer avec modération), grâce aux éclairages de Julien Derenne et du Local à Bières d'Arnage.