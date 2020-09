Catherine Esquer :la passion de l'orientation scolaire et professionnelle

Après une riche expérience professionnelle dans l'univers de l'entreprise en qualité de responsable marketing, une nouvelle vocation s'est révélée à Catherine Esquer depuis quelques années : l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes ainsi que des gens désirant entreprendre une nouvelle carrière professionnelle.



AVENIR FACTORY qui est la structure que l'intéréssée a créee pour exercer cette activité propose l'accompagnement à l'orientation et toutes les assistances annexes qui concernent les parcours de chacun.



Au delà des propositions et des compétences de AVENIR FACTORY, Catherine Esquer apporte dans les multiples accompagnements qu'elle effectue son dynamisme, sa motivation mais aussi son désir d'aider enfants, parents et autres personnes ayant besoin d'aide en prenant en considération les aptitudes et talents de chacun d'entre eux.