Château de Plaisance, Vanessa Cherruau

Vanessa Cherruau, c’est d’abord un rire et un moteur qui carbure à l’enthousiasme. Et il en

faut lorsque comme elle, à la trentaine à peine effleurée, on relève ses manches pour

reprendre les commandes de l’un des plus fameux domaines de la butte de Chaume, le

Château de Plaisance à Rochefort sur Loire.