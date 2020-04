Pâte à tartiner choco-noisettes



1 boîte de lait concentré sucré, 1 boîte de lait concentré non sucré, 1 plaque de chocolat à pâtisserie (au lait ou noir selon votre goût, cela sera plus ou moins sucré !), 1 plaque et demie de chocolat praliné (ou pralinoise, selon les marques).



Le plus simplement du monde, verser les laits concentrés dans une casserole, y mettre les chocolats en morceaux, puis laisser fondre à feu doux tout en remuant régulièrement.



Pendant ce temps, stériliser quelques pots de confiture (on en remplira 4 de taille standard). (Astuce de stérilisation rapide : je lave soigneusement mes pots et les couvercles à l’eau chaude, puis les pose directement dans mon four chauffé à 100°C jusqu’au moment de les remplir)



Quand le contenu de la casserole est homogène, ajouter une cuillère à soupe de lait. On peut aussi y ajouter des noisettes en poudre pour accentuer le goût (cela donne une texture plus granuleuse), puis verser chaud dans les pots que l’on ferme aussitôt. Laisser refroidir, puis déguster sur les tartines du petit déjeuner ou au goûter !



Cette pâte à tartiner se conserve environ deux mois à température ambiante dans les pots bien fermés, et deux semaines au frais après ouverture, mais étrangement, elle s’évapore très vite une fois le pot ouvert…