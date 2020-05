Taboulé de chou-fleur (4 parts)



1 chou-fleur, 1 petit bouquet de persil, une dizaine de feuilles de menthe, 1 poignée d’amandes concassées, 15 tomates cerise, 1 poignée de pignons de pin, 1 gousse d’ail, 1CS cumin, 4CS huile d’olives, 2CS jus de citron



Très simplement, détailler le chou-fleur en bouquets que vous mixez par à-coups avec l’ail : on cherche à obtenir une « semoule », pas une purée ! Détailler les tomates en quartiers, ciseler le persil. Mélanger le chou-fleur, le persil et les tomates cerises dans un grand saladier, ajouter les épices à sa convenance.



Réaliser une vinaigrette en mélangeant l’huile et le citron, verser et mélanger de nouveau. Ajouter enfin les pignons et amandes concassées, réserver au frais et servir de même !



On peut en faire un accompagnement pour les grillades, ou bien une salade-repas en y ajoutant 200g de protéines : tofu, jambon ou blanc de poulet coupés en dés, par exemple !



Et on ne jette rien ! Le trognon du chou-fleur peut vous servir à réaliser une soupe très chic :



Potage « à la Du Barry » (2 parts)



On détaille le trognon, puis on le laisse cuire doucement dans du lait avec une ou deux pommes de terre et un cube de bouillon de légumes. Ensuite, on ajoute de la crème, puis on mixe le tout. Servi en ajoutant des croûtons ou des miettes de Bleu d’Auvergne sur le dessus, c’est encore plus gourmand !