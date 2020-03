Comment amortir l'empreinte environnementale de nos objets connectés?

"DEMAIN JE M'Y METS", UNE CHRONIQUE À RETROUVER DANS L'ÉMISSION COMMUNE PLANÈTE - Commune Planète, c'est la nouvelle émission d'écologie sur RCF. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne Kerléo à découvrir dès ce vendredi 10 janvier 2020.

> En savoir plus

Le smartphone, cet équipement emblématique de notre époque. Il nous accompagne du lever au coucher, nous sert de réveil, d'appareil photo, de calculatrice, de radio, de machine à écrire, de jeu, de télévision portative et accessoirement de téléphone. Un objet qui concentre à la fois les merveilles que la technologie nous apporte et une somme catastrophique de problèmes environnementaux et sociétaux. Le smartphone ne fait pas exception dans l'ensembles des services numériques dont je vous en parle depuis plusieurs semaines, et dont l'empreinte environnementale est beaucoup plus grande qu'on ne le pense ; elle est par exemple supérieure à celle de l'aviation civile mondiale pour les émissions de gaz à effet de serre.

Mais il ne s'agit pas que d'un problème climatique. Comme le dit Edgar Morin, "on est en train de réduire au réchauffement climatique le multidimensionnel problème écologique qui concerne toutes les pollutions et toutes les dégradations que subissent les humains et les sociétés, pas seulement la nature". Pour fabriquer votre smartphone, on extrait plusieurs kilos de ressources naturelles, on pollue des centaines de litres d'eau, on fait travailler des enfants dans des mines et dans des usines.

Une fois produit, le smartphone permet d'accéder à internet, qui malgré son aspect intangible, n'a rien de virtuel. D'abord parce qu'il est composé de milliards de câbles, antennes, ordinateurs et autres équipements dont nos fameux smartphones. Ensuite, parce que pour le faire fonctionner, il faut l'intervention de millions de femmes et d'hommes. Parfois pour des emplois prestigieux dans l'informatique, parfois pour des jobs précaires comme les travailleurs du clic, esclaves des temps modernes.

Et enfin, car se connecter à internet est aujourd'hui nécessaire pour la plupart des actes quotidiens, c'est un lien essentiel vers le monde réel. Le smartphone devient alors un outil de lutte contre la fracture numérique, qui isole ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou qui ne savent pas les utiliser. Mais il ne faut pas abuser de son smartphone, qui peut sinon devenir le sujet d'une véritable addiction*.

La plus grande part de l’empreinte environnementale de nos objets connectés provient de leur fabrication. Et pour amortir correctement cet impact, il faut garder son smartphone le plus longtemps possible. Si aujourd'hui le Français change de smartphone tous les 22 mois en moyenne**, il est tout à fait possible de le garder plus longtemps, en en prenant soin et en limitant le nombre d'applications installées.

Mais un smartphone, c'est assez fragile. Si je casse l’écran ou si la batterie se décharge trop vite, que puis-je faire d'autre qu'en changer ? Le réparer ! J'entends déjà votre réponse : c'est trop compliqué ! Et pourtant, de plus en plus de gens le font en suivant les tutoriels sur le site de IFixIt, en participant à des formations d'associations comme Point de M.I.R ou avec l'aide d'experts bénévoles dans les Repair Cafés. Et ça marche aussi pour vos autres équipements électriques ou électroniques ! Alors dès demain, ne jetez plus vos équipements et découvrez-vous de nouveaux talents de réparateur ou réparatrice.

[* Lire l'article "Jamais sans mon smartphone" sur le site Statista, 21/02/2019]

[** Lire l'article "Quelle est la durée de vie d'un smartphone ?" sur le site Statista, 01/03/2017]