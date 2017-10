Comment bien trier ses déchets ménagers?

Emballage plastique, cartons, biodéchets... Que l'on soit simple citoyen, industriel ou collectivité, aujourd'hui le tri sélectif est entré dans les habitudes. Selon une étude réalisée en 2014, 87% des Français disaient trier leurs déchets. Cependant, seulement 44% d'entre eux le font de manière systématique. Ainsi, seuls 67% des déchets ménagers sont recyclés. Et avant de les trier on peut aussi se demander comment les réduire.



du tri sélectif au zéro déchet

Le tri sélectif, même si l'expression est redondante puisque trier revient à sélectionner, obéit à un principe simple: une partie de nos déchets peuvent être revalorisés plutôt que "brûlés dans un incinérateur" ou mis sous terre "dans un centre d'enfouissement technique", comme l'Emeline Baume. Mais le tri sélectif, qui existe depuis plus de 25 ans, est désormais "dépassé". Désormais, "on parle du zéro déchet, zéro gaspillage".

Or, en France on produit à peu près "1 kilo par jour et par habitant de déchets ménagers". Les activités économiques en produisent deux fois plus et les activités du BTP, neuf fois plus!



Déchets ménagers: faut-il plusieurs poubelles à la maison?

Poubelle bleue, jaune ou verte? Mais aussi bac ou cagette? Si le tri sélectif "nous semble complexe, c'est normal", assure Emeline Baume. D'une ville à l'autre en effet, il existe une grande "disparité" de solutions pour nos déchets. Et ce parce que la gestion des déchets ménagers est proposée par les collectivités - communes, intercommunalités, etc.