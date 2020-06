Comment booster naturellement ses défenses immunitaires?

En temps de pandémie, comment booster naturellement son immunité ? L'immunité est une machine complexe qui implique plusieurs types de globules blancs qui intéragissent entre eux et sont capables de réagir très vite en cas d'attaque extérieure, comme le coronavirus. Explications de la naturopathe Élisabeth Lafaverge. "La santé est notre plus grand trésor, nous devons préserver notre capital santé, en prendre soin. Pour ça, il faut être attentif à tous les dysfonctionnements, faire attention à ce que l'on mange et à son hygiène de vie et aussi notre état psychologique."



avoir une bonne hygiène de vie

Pour développer ses défenses immunitaires, il est nécessaire de trouver un équilibre entre alimentation, activité physique et activité mentale. "Tout est interconnecté, explique Élisabeth Lafaverge, donc une bonne alimentation n'est pas suffisante, il faut aussi qu'on oxygène bien nos cellules et notre cerveau, donc il faut faire une activité physique ou plusieurs."

80% des cellules immunitaires viennent de l'intestin. Par conséquent, il est déconseillé par exemple de trop boire pendant les repas, car cela nuit à la digestion et à l'absorption. "Il vaut mieux boire tout au long de la journée par petites quantités", le 1,5 L d'eau recommandé quotidiennement. ​À noter, le stress a aussi "un impact négatif sur la respiration, l'oxygénation, l'alimentation et l'absorption, au niveau intestinal".

Bien dormir, c'est indispensable

Il est recommandé de se coucher avant minuit, car "c'est avant minuit qu'on récupère le mieux". Et l'idéal est de dormir "six heures d'une traite". Ce qui favorise un bon endormissement, c'est de manger, vers 16 ou 17 heures, une poignée de noisettes, amandes, noix de cajou, noix du Brésil (par plus de trois par jour) avec du sucré, pourquoi pas du chocolat - à plus de 70% de cacao. Ce petit mélange "apporte du tryptophane, qui est l'acide aminé précurseur de la fabrication de l'hormone de la sérotonine, hormone du bien-être, elle-même précuseur de la mélatonine, qui aide à dormir". Les infusions de valériane ou d'eschscholtzia aident aussi à l'endormissement.

LEs vitamines, de précieux alliés

"Nous devrions tous, tous les jours, manger des agrumes", pour la vitamine C, "anti-oxydante par excellence". On en trouve aussi dans les kiwis, des légumes colorés, le persil, la coriandre ou les fruits rouges : fraises, framboises, myrtilles, cassis sont excellents pour la santé et très riche aussi en vitamine A. Les propriétés anti-oxydantes permettent à la cellule "de vivre le plus longtemps possible en bonne santé". La vitamine E, qui a pour effet de moduler les défenses immunitaires, c'est aussi un bon anti-oxydant.



Les vitamines A, qui stimulent la production de globules blancs, se trouve dans les jaunes d'œuf, les fruits et les légumes colorés. Elle est précieuse car "elle travaille en collaboration avec la vitamine D est la vitamine du système immunitaire". Souvent négligée, la vitamine D a pourtant "des pouvoirs magiques à plein de niveaux différents !" C'est la vitamine qui stimule le plus les défenses immunitaires : on la trouve dans les sardines, les poissons gras, l'huile de foie de morue (que l'on peut trouver en gélules, pour ceux qui n'aiment pas son goût).