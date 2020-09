Comment la Covid-19 a changé le travail

17 mars 2020. Impossible d’oublier cette date qui marquera le début du confinement en France. Des jours entiers durant lesquels les Français ont changé leur manière de travailler. Que ce soit par l'augmentation du télétravail, la distanciation sociale ou le port du masque généralisé, la Covid-19 a transformé le monde du travail, en bouleversant notamment les relations entre collègues. A-t-elle augmenté les risques de souffrance au travail ? Quels points positifs peut-on tirer de ces changements ?

Le monde du travail a changé

Finalement, quatre mois après la fin du confinement, on réalise qu'il n'a pas été qu'une simple parenthèse dans notre vie professionnelle. C'est toute notre relation au travail qui est impactée par le virus : un quotidien où il faut veiller aux gestes "barrière", à la distanciation sociale, au port du masque... On parle de "cas contact" et suspicion de Covid. Bref, quand les relations avec les collègues sont modifiées, c'est notre façon de travailler qui est impactée. Et la question surgit du sens de notre travail.

LE sens du travail

La période du confinement et la gravité de l'épidémie ont aussi changé nos priorités. Est-ce pour autant le monde de demain qui commence à émerger dans nos bureaux et nos usines ? Pas sûr, car les vieux réflexes persistent. Et avec la crise économique, les inégalités se renforcent et de nouvelles fractures émergent.