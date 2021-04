Comment une crise peut-elle créer des opportunités ?

Comment trouver des opportunités en ces temps de crise qui viennent impacter de nombeux secteurs d'activité ?

On en parle avec les reprensentants des 3 maillons de l'économie en région lyonnaise, Me Joëlle Forest-Chalvin vice-batonnier du Barreau de Lyon et membre de l’Ordre des avocats de Lyon, Odile Dubreuil Présidente de l’Ordre des experts comptables en Auvergne-Rhône-Alpes et Me Frédéric Aumont, Président de la Chambre des notaires du Rhône sont les premiers invités des 3 maillons de l'économie.