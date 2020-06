Compost: et si on adoptait des vers de terre?

Demain je m'y mets, une chronique de l'émission Commune Planète - Retrouvez cette chronique dans l'émission Commune Planète du 12 juin, sur le thème "Changer de vie pour changer le monde".

Dans notre règle des "5 R" - refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre - c’est le dernier que j'ai choisi de vous parler, parce qu’après les semaines que nous venons de traverser, je pense que toute solution simple avec des résultats visibles est bonne à prendre et mettre en place. Le hasard (s’il existe) a voulu que les vers de terre familiaux qui réduisaient mes poubelles depuis cinq ans ont rendu l’âme, à la mi-mars. En deux semaines de confinement, je suis passée d’un sac poubelle de 30 litres par semaine à deux sacs de 50 litres.

Très concernée par cette situation, mais bloquée par les restrictions, ça semblait insoluble. Mais c’était sans compter sur le hasard, la coïncidence ou la Providence, qui lors d’une de nos balades familiales, nous a permis de récupérer un bioseau, ce petit seau à couvercle, donné par les collectivités locales qui proposent aux habitants des composteurs de quartier. En une semaine, les sacs de 50 litres sont devenus trop grands, et nous sommes même maintenant à presque 20 litres par semaine, pour quatre personnes. Parce que dans le composteur de quartier on peut y mettre plus de choses que dans le lombricomposteur (plutôt destiné aux appartements). Et, cerise sur le gâteau, j’ai fait la connaissance des voisins de mon quartier ! De nouveaux liens se créent et encore une fois, prendre soin de la terre, amène à de nouvelles relations, et remet l’homme au centre.

Mode demploi pour passer à l'action :

- Adopter des vers de terre, en appartement ou en maison. On récoltera du jus de ver de terre ou du terreau : les deux sont des fertilisants de première qualité pour les plantations domestiques, les plates-bandes municipales, ou les échanges entre voisins !

- Se documenter sur le sujet pour voir quelle est la solution la plus adaptée à notre habitat. Pour ça, internet, les bibliothèques et les groupes locaux sont des mines d’informations ;

- Si notre ville ne propose pas de récolte de déchets biodégradables, allons voir nos élus, engageons nous et n’hésitons pas à leurs suggérer de telles initiatives.