Confraternellement vôtre

Survivance désuète du passé ou réel outil de promotion d’un territoire et de ses vins ? Avec un brin d’humour, les confréries vineuses – ou bachiques - ont l’habileté de garder un pied dans la tradition et l’autre dans la modernité. La preuve avec le témoignage des grands maîtres des confréries des Chevaliers du sacavin et des Fins gousiers d’Anjou.