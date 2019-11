Connectés ? Vraiment ?!

Chers amis,

(C’est ainsi que nous nous appelons sur les réseaux sociaux, non ?)

Je voudrais vous dire aujourd’hui qu’il m’arrive de sursauter, de bondir !

Comme sur la toile d’un trampoline, tiens !



Et, le récent incendie de l’usine Lubrizol à Rouen m’a fait bondir au moins deux fois !



La première fois que j’ai bondit,

Il est 5h30 ! Le radio-réveil s’allume ! Je suis tiré de mon sommeil par la voix de l’animateur radio qui nous décrit les évènements de la nuit et qui sont encore en cours…

Je traverse la maison, saisi mon téléphone et découvre les photos de l’usine en feu.

Comme vous, j’accueille ce matin-là l’information. Telle que. Brutale…

Passée l’émotion, passé le frisson de peur qui me traverse, je cherche à comprendre ce qui a bien pu se passer… Je pense déjà aux conséquences… aux retombées… pour notre santé, notre environnement.

J’écoute, je lis les premières consignes et fais assez vite le choix de la confiance dans ceux qui sont à la manœuvre pour circonscrire le feu, confiance dans ceux qui, malgré leurs discours décousus, sont en responsabilité… confiance pour ce qui va advenir... après…



La deuxième fois que j’ai bondit (et j’avoue avoir du mal à redescendre, sans me faire mal…)

Ce n’est pas tant en lisant les premiers articles de presse, mais plutôt en découvrant les commentaires sur les réseaux sociaux…

« Menteur ! » « Dégage ! » « Incompétent ! » … suivi de bon nombre d’insultes toutes aussi fleuries les unes que les autres…

Assez vite, j’ai un excès intérieur de colère en pensant à ceux qui hurlent alors qu’ils s’em-bouchonnent tous les jours, moteurs allumés, passant plusieurs fois par jour de la rive droite à la rive gauche… qui allument leur clope, la fume, avalent pire que ce qui passe au-dessus leur tête… pour finalement balancer leur mégot dans le caniveau qui filera tout droit à la Seine… qui chaque été font cramer leurs merguez et ingurgitent direct du carbone en barre… tout ça sans se soucier, à l’instant T, de leur propre santé, de l’impact qu’aura leur geste sur notre environnement…

STOP ! J’arrête là ! Je risque de répondre sur le même ton et je ne le veux pas.

Je retrouve progressivement mon calme… malgré l’inquiétude que génèrent encore ces images… malgré ce déploiement de colère dont je suis le témoin… quotidien au final…

Ces fumées, ces suies qui s’envolent sont les nôtres, les miennes… elles sont faites des mêmes molécules que nous mettons tous les jours dans nos voitures et nos produits de consommations… Nous pourrions y consacrer des chroniques entières…



Qu’avons-nous fait pour en arriver là ?



Pas tant à cet incendie physique et visible, mais plutôt à cet incendie moral, affectif …

Qu’avons-nous fait pour atteindre ce niveau, cette intensité d’insultes, de vomissements, de haine à l’égard des autres, de l’autre ?

Que veulent finalement dire ces deux mots RESEAUX ? SOCIAUX ?

« Réseaux » - ce mot qui signifie : « l’ouvrage formé d'un entrelacement de fils », en d’autres termes le tissu, les liens, les relations…

« Sociaux » - ce mot qui signifie : compagnons - « ceux avec qui je partage le pain »

Suis-je si bien connecté aux autres, à l’autre ?

Formons-nous sincèrement ce tissu d’hommes et de femmes avec qui nous partageons le pain, lorsque nous sommes sur la toile ?

Connectés ? Vraiment ?!

Je la pose souvent cette question aux jeunes que je rencontre…

En ajoutant… et si là, maintenant, j’appuyais sur le bouton STOP des réseaux virtuels… que nous resterait-il ?



J’ai plus de 1000 amis, followers et inst’abonnés…



Mais…



Depuis quand ai-je partagé un moment, un repas, avec chacun d’eux ?

Les ai-je déjà rencontrés, physiquement, pour ainsi dire ?



Mon véritable réseau social n’est-il pas davantage ma demeure, ma table, ma rue, mon voisinage, mon café du coin, mon marché hebdomadaire ?



Et si, le temps d’une semaine, nous prenions soin de déconnecter du net ?

Et si, cette semaine, nous prenions soin de nous asseoir pour déguster ensemble un café ?

Et si, cette semaine, je faisais le choix d’un petit peu plus de temps offert à la rencontre, à l’écoute, au partage ?

Et si, demain, j’ouvrai ma porte et ma table à ceux dont j’ai écrit le nom pour les inviter depuis si longtemps ?

Et si, maintenant, je faisais le choix d’appeler celui ou celle que je nomme ami et qui me reconnait comme ami, comme compagnon de route ?

Et si, tout de suite, je prenais soin de me reconnecter à l’essentiel ?

Celui, celle et ceux que j’aime… en vérité…



Peut-être aurions-nous là l’occasion de nous attacher solidement pour agir ensemble... interconnectés, véritablement… pour un monde un peu meilleur …