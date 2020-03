Conseils en transition écologique : sur le terrain en Alsace !

"La coopérative d’activités et d’emplois Antigone héberge les activités de nombreux entrepreneurs,

dont des éco-conseillers. Mais savez-vous ce qu’est un éco-conseiller ?

L’émission d’aujourd’hui vous permet de découvrir le métier exercé par nos deux invités, Clémence

POUCLET (L’Avis en Vert) et Sylvain CHEVREUX (Un Demain Vert) : quelles sont leurs missions, leurs

activités terrains, les valeurs qui les animent et ce que concrètement ils font pour, à leur façon, faire

de notre planète un monde plus respirable, un environnement plus protégé, et aussi une société plus

en cohésion.

Vous souhaitez des conseils pour rendre votre quotidien « plus vert » ? Découvrez le livre de

Clémence Pouclet et Evangéline Barbier, « Ma santé, mon budget, ma planète »

Invités : Clémence Pouclet et Sylvain Chevreux

Animateurs : Jeanette Huss--Varnet et Denis Raison

La chanson : « Time to forgive the winter » par Girls in Hawaii

Le film évoqué dans l’édito : « Permaculture, la Voie de l'Autonomie » de Carinne Coisman et Julien

Lenoir (2019)"