Soupe de courgettes (6 à 8 parts)



500g courgette fraîche ou surgelée, 2 belles pommes de terre, 25cl eau, 125g fromage frais à tartiner ail et fines herbes, sel



Laver et couper les courgettes en rondelles, les pommes de terre en cube. Mettre le tout dans une casserole, ajouter l’eau et une pincée de gros sel. Couvrir et laisser mijoter à feu moyen une vingtaine de minutes (un couteau planté facilement dans un morceau de pomme de terre vous dira si elles sont cuites !)



A l’aide d’un mixer plongeant, réduire le tout en soupe. Quand il n’y a plus de morceaux, ajouter le fromage frais et mixer de nouveau pour obtenir un velouté. Servir chaud avec quelques pluches de persil et un tour de moulin à poivre sur chaque assiette !



Cake courgettes, chèvre et menthe (4 à 6 parts)



500g courgettes, 3 œufs, 200g fromage de chèvre frais, 50g farine, 1 bouquet de menthe, 1 bouillon cube de légumes, poivre



Laver et couper les courgettes en rondelles. Faire cuire à la casserole avec 10cl d’eau pendant 3 minutes, égoutter. Faire chauffer le four à 180°C.



Dans un robot, mettre les courgettes et tous les ingrédients, mixer finement. Verser dans un moule à cake et faire cuire 1h à 180°C . Vérifier la cuisson au couteau : la lame doit en ressortir sèche.



Ce cake se mange aussi bien chaud que froid, accompagné d'une sauce tomate par exemple