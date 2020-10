Courgettes à l'aigre douce façon apéritif

Voici une vieille recette afin d’utiliser les dernières courgettes du jardin.





Courgettes à l’aigre douce



3 kg de courgettes (pelée et coupées en dés)

3 Poivrons, une couleur de chaque (coupés en lanières, ne pas les peler )

5 gousses d’ail, coupées en petits morceaux

1 tasse de gros sel

5 tasses de sucre fin

1 litre de vinaigre de cidre

2 cuillère à café de curry

Sel de céleri

Mélange pour cornichons ou graines de moutarde





Façon :



Placez les courgettes, poivron et ail dans un grand saladier et mélanger avec le sel.

Laisser poser 1 nuit au frais.

Le lendemain, versez cette préparation dans une passoire et laisser égoutter une matinée sur une assiette.

Placez les courgettes dans une casserole, y incorporer le sucre, curry, sel de céleri, graines.

Recouvrir le tout de cidre. Faire frémir toute la préparation et laissez tiédir.



Mettre en pots.