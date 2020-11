Covid-19: Où puis-je me faire dépister dans la métropole de Nice ?

Communes du Moyen et Haut Pays



Jeudi 26 novembre 2020 de 10H à 15H :

Saint-Etienne de Tinée : salle des peupliers – BD Paul Ollié. Pour cette date, sont aussi concernés les habitants d’Isola et de Saint-Dalmas-le-Selvage.



Mardi 1er Décembre 2020 :

De 9H30 à 12H30 à Clans - Lieux dit Pont de Clans - 1853 route de la Tinée. Pour cette date, sont aussi concernés les habitants de Bairols, Ilonse, Marie, La Tour.



De 13H30 à 15H30 à Saint Sauveur sur Tinée : Salle communale de la Mairie - Place de la Mairie. Pour cette date, sont aussi concernés les habitants de Roure, Roubion



Jeudi 3 Décembre 2020 :

De 10H à 12H à la Bollène Vésubie - Salle Multimédia - Place Général de Gaulle



De 13H30 à 15H30 à Lantosque - Salle polyvalente Gilbert Gaglio - Place du Rio



Nice



Du mardi 24 novembre 2020 au samedi 28 novembre, de 9h30 à 14h : A l’Ariane, Annexe de la Maison des projets, 2 place de l’Ariane



Du mardi 24 novembre 2020 au samedi 28 novembre, de 10h à 15h : A Bon Voyage, AnimaNice BlackBox, 2 Pont René Coty.



Vendredi 4 décembre 2020 de 10H30 à 14H30 – Quartier Las Planas : 1 rue Jean Henri Fabre.



Pour rappel : il faut être majeur à la date du test. Il faut venir avec sa carte vitale et penser à cocher la case « consultations et soins » sur l’attestation. Les résultats seront transmis sous 24h au patient et à son médecin traitant uniquement.