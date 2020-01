Crêpes aux pommes

Crêpes alsaciennes aux pommes



Ingrédients: (4 personnes)



12 cl de lait

1 sachet de sucre vanillé

1 grosse c à s de sucre en poudre

3 c à s de farine

3 œufs entiers

2 pommes



Préparation



Peler les pommes et les couper en lamelles (comme pour faire une tarte aux pommes), les mettre dans une poêle antiadhésive (très important), verser un filet d'huile et faire cuire à feu doux avec un couvercle.

Pendant ce temps, battre les œufs en omelette. Ajouter le sucre et le sachet de sucre vanillé. Bien mélanger

Ajouter la farine sans cesser de mélanger.

Penser à remuer régulièrement les pommes.

Ajouter doucement le lait. Battre au fouet vigoureusement pour éviter les grumeaux et obtenir une pâte lisse.

Les pommes doivent être bien dorées et fondantes.

Verser la pâte sur les pommes et laisser cuire doucement à feu très doux afin que la pâte cuise dans l'épaisseur mais ne brûle pas dessous (environ 10 min). Ne pas remuer.

Lorsque la pâte devient ferme et que le dessous est bien doré, poser une assiette à l'envers sur la poêle et retourner la crêpe pour cuire l'autre face.

Servir chaud ou tiède.