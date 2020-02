Dans les pas du sénateur de la Loire Jean-Claude Tissot 4/5

Un train de sénateur... Vous connaissez sans doute cette expression, pas très positive, pour parler du travail des élus siégeant au Sénat. Pour démystifier un peu ce que font ces élus de la République, nous vous proposons toute cette semaine de suivre Jean-Claude Tissot, sénateur socialiste de la Loire. Cet ancien éleveur de brebis, élu en 2008 maire du petit village de St Marcel de Félines et conseiller général du Canton de Néronde (entre Roanne et St Etienne) a fait son entrée au Palais du Luxembourg à l'automne 2017. Didier Rodriguez de RCF Lyon l'a accompagné dans son quotidien, dans la Loire et à Paris.

Jean-Claude Tissot a été élu par des grands électeurs de la Loire (députés et sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, maires, adjoints et conseillers municipaux). Au Sénat, il porte leurs questions entendues lors de nombreuses rencontres sur le terrain, dans les communes, les cantons et les inter-communalités. C'est à St Symphorien de Lay, au siège de la COPLER, la COmmunauté de communes du Pays entre Loire Et Rhône que nous le retrouvons en compagnie de quelques élus pour tirer les enseignements du dernier mandat et du projet de territoire.

Le site de la communauté de communes www.copler.fr