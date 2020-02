Dans les pas du sénateur de la Loire Jean-Claude Tissot 5/5

Un train de sénateur... Vous connaissez sans doute cette expression, pas très positive, pour parler du travail des élus siégeant au Sénat. Pour démystifier un peu ce que font ces élus de la République, nous vous proposons toute cette semaine de suivre Jean-Claude Tissot, sénateur socialiste de la Loire. Cet ancien éleveur de brebis, élu en 2008 maire du petit village de St Marcel de Félines et conseiller général du Canton de Néronde (entre Roanne et St Etienne) a fait son entrée au Palais du Luxembourg à l'automne 2017. Didier Rodriguez de RCF Lyon l'a accompagné dans son quotidien, dans la Loire et à Paris.

C'est une petite équipe de trois personnes (une assistante chargée de la rédaction des discours, une secrétaire et un assistant communication) qui travaille avec Jean-Claude Tissot depuis sa permanence parlementaire de St Etienne. Au Sénat, il bénéficie des services des assistants parlementaires de son groupe politique "Socialistes et Républicains".

Son équipe stéphanoise, qui l'accompagne parfois dans ses déplacements, lui permet d'organiser son agenda, de fixer les priorités, de préparer ses interventions orales ou écrites au Sénat, de répondre aux diverses sollicitations d'élus, d'entreprises, d'associations ou de simples citoyens.