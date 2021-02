Dans mon panier il y a du chou

Chou caramélisé à la tomate (4 personnes)

1 chou blanc ou vert bien rond et bien serré, 70 ml de concentré de tomate, trois gousses d'ail, 1/2 cuillère à café de coriandre, 1 cuillère à café de cumin en poudre, 1 cuillère à café de flocon de piment, 150 ml d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de persil.

Mélangez le double concentré de tomate, l'ail finement haché, la coriandre le cumin et les flocons de piment.

Coupez le chou en deux puis chaque moitié en quatre.

Dans une cocotte à fond, épais, faire chauffer l'huile et déposez les tranches de chou, salez légèrement puis laissez cuir 4 minutes par côté

Mettre les tranches de chou dans un plat allant au four

Dans la cocotte, ajoutez la tomate et les épices en remuant jusqu'à obtenir un petit bouillon

Ajoutez 1/2 tasse d'eau et portez à ébullition.

Versez la préparation sur les choux et enfournez 50 minutes à 180 degrés en retournant à mi-cuisson.