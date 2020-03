Dans mon placard, de la bisque de homard !

Pain de poisson express (8 pers.)

/!\ Recette familiale !!!

3 boites de saumon ou de thon avec le jus

1 boîte de bisque de homard

1 petite boîte de concentré de tomates

6 oeufs

2CS Maïzena



Mixer le tout, verser dans un moule à cake ou couronne legèrement huilé, couvrir de papier d'alu, et enfourner 45 à 50min à 150°C.

Vérifier la cuisson au couteau : la lame doit ressortir sèche !

Laisser refroidir, démouler et servir avec une mayonnaise.



Terrine de homard (10 pers.)

3 échalotes revenues dans du beurre

100g pain de mie

1 boîte bisque de homard

4 oeufs entiers



Mixer le tout, verser dans un moule à cake légèrement huilé, et enfourner pour 25-30min à 200°C.



Sauce américaine

1 bol de mayonnaise

2CS ketchup

2CS crème fraîche

(version adulte : 1 larme de cognac ou de whisky)



A vos réserves, et à votre imagination !