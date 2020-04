Dans mon placard, de la farine !

Pâte à tarte minute

250g farine

100ml huile

100ml eau chaude du robinet

Et si on veut : herbes de Provence, thym, basilic, origan... ou sucre, pour la version sucrée

Mélanger jusqu'à former une boule, et étaler dans le plat à tarte !



Ratatarte (8 pers.)

Préchauffer le four à 180°C.

Verser un peu de semoule ou de chapelure de pain sur le fond de tarte.

Mélanger une grosse boîte de ratatouille, 3 oeufs en omelette.

Ajouter 100g fromage râpé et un demi-chorizo (que l'on peut remplacer par des lardons et du poivre)

Verser sur le fond de tarte, cuisson 30-35min à 180°C.



Tarte aux légumes et fines herbes

Préchauffer le four à 180°C.

Verser un peu de semoule ou de chapelure de pain sur le fond de tarte.

Mélanger 3 oeufs, 65g de fromage frais ail et fins herbes, 1 grosse boîte de jardinière de légumes égouttée (ou bien 1 grosse boîte d'épinards hachés très très bien égouttée).

Verser sur le fond de tarte, cuisson 30-35min à 180°C.



A vos réserves, et à votre imagination !