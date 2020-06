Dans mon placard, des Cerises !

Le cerisier (8 parts)



150g farine, 100g sucre, 1 sachet levure chimique, 2 œufs, 10cl lait, 10cl huile, 750g cerises dénoyautées, 3CS gelée de groseille et 1cc kirsch (ou le jus des cerises si vous en avez trouvé en boîte !)



Allumer le four à 200°C.



Mélanger farine, levure et sucre, puis ajouter les œufs. Incorporer le lait et l’huile : on obtient une pâte assez molle.



Ajouter les cerises, bien mélanger pour les enrober de pâte.



Beurrer et fariner un moule à manquer, puis verser la pâte aux cerises. Enfourner pour 30 à 40min à 200°C. Surveiller la cuisson : la pointe d’un couteau doit ressortir sèche.



Dès la sortie du four, arroser du jus des fruits ou d’un mélange de gelée de groseille réchauffée et kirsch. Laisser s’imprégner, démouler et déguster !



Ce gâteau peut aussi se préparer à l’avance et se congeler.