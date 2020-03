Dans mon placard, des conserves

Soupe de boîtes

1 grosse boîte de légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots rouges ou blancs...)

Plusieurs petites boîtes de légues variés (maïs, haricots verts ou beurre, petits pois avec ou sans carottes, champignons, tomates en dés...)

1 bouillon cube



Verser dans une grande casserole le contenu des boîtes que vous avez sélectionnées.

Ajouter un peu d'eau pour que les légumes soient juste recouverts.

Ajouter le bouillon cube.

Laisser chauffer à feu doux et à couvert le temps de mettre la table.



Servir tel quel, ou mixer pour les plus difficiles.

Pour un plat complet, ajouter une cuillère à soupe de riz cuit ou une tranche de pain grillé dans chaque assiette.



Exemples de mélanges :

Flageolets, haricots beurre, tomates pelées

Haricots rouges, maïs, champignons, petits pois carottes

Pois chiches, légumes à couscous, tomates pelées

Haricots blancs, jardinière de légumes, poivrons

Une grosse boîte de lentilles mixées avec de la crème et une pointe de curry



A vos réserves, et à votre imagination !